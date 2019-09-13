Идею продавать SIM-карты по паспорту поддержали треть украинцев

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Инициативу народных депутатов из фракции “Слуга народа” о сборе персональных данных абонентов мобильной связи поддержали 32,0% украинцев.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
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При этом 45,7% респондентов заявили о негативном отношении к предложению обязать операторов предоставлять услуги мобильной связи на основе заключения договора с паспортом и с предоставлением абонентом персональных данных.
Кроме того, 13,7% граждан безразличны к этому вопросу, 8,6% затруднились ответить.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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