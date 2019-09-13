0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

5G-оборудование Ericsson собирают работы

5G-оборудование Ericsson собирают работы

Компания Ericsson завершила полную автоматизацию процесса производства на собственной фабрике в китайском городе Нанкин, специализирующейся на выпуске продуктов для сетей радиодоступа 5G и 4G.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также: Запуск 5G в Украине: Федоров рассказал о перспективах ввода сети

Для распознавания компонентов на производственной линии теперь применяются технологии искусственного интеллекта (ИИ) – это повышает эффективность и точность производства и, как следствие, положительно влияет на качество продукции.

Модернизация всех этапов производства заняла полтора года и обошлась Ericsson в 500 млн шведских крон ($51,5 млн).

На полностью автоматизированной линии сейчас собираются базовые станции для сетей 5G. Также предусмотрен автоматизированный упаковочный конвейер, который работает с продуктами 4G и 5G.

Кроме того, были модернизированы линии для тестирования оборудования с поддержкой технологий 5G – это сделано для повышения качества, наращивания эффективности и увеличения гибкости выпуска всего 5G-портфеля компании. Для моментального оповещения о сбоях и в непредвиденных ситуациях на 45 рабочих станциях внедрены новейшие технологии мобильного интернета вещей.

По расчетам Ericsson, операторы в Китае будут разворачивать технологии 5G быстрыми темпами, и компания уже готова к растущему спросу на новые базовые станции.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.