5G-оборудование Ericsson собирают работы

Компания Ericsson завершила полную автоматизацию процесса производства на собственной фабрике в китайском городе Нанкин, специализирующейся на выпуске продуктов для сетей радиодоступа 5G и 4G.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Для распознавания компонентов на производственной линии теперь применяются технологии искусственного интеллекта (ИИ) – это повышает эффективность и точность производства и, как следствие, положительно влияет на качество продукции.

Модернизация всех этапов производства заняла полтора года и обошлась Ericsson в 500 млн шведских крон ($51,5 млн).

На полностью автоматизированной линии сейчас собираются базовые станции для сетей 5G. Также предусмотрен автоматизированный упаковочный конвейер, который работает с продуктами 4G и 5G.

Кроме того, были модернизированы линии для тестирования оборудования с поддержкой технологий 5G – это сделано для повышения качества, наращивания эффективности и увеличения гибкости выпуска всего 5G-портфеля компании. Для моментального оповещения о сбоях и в непредвиденных ситуациях на 45 рабочих станциях внедрены новейшие технологии мобильного интернета вещей.

По расчетам Ericsson, операторы в Китае будут разворачивать технологии 5G быстрыми темпами, и компания уже готова к растущему спросу на новые базовые станции.