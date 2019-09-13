Apple вложит $1 млрд в производство iPhone в Индии

Технологический гигант Apple готовится вложить крупные инвестиции в развитие своего производства в Индии. По имеющимся сведениям, данный шаг связан с планами американской компании начать экспорт производимых в стране iPhone по всему миру.

Об этом сообщает Times of India со ссылкой осведомленные источники.

Читайте также: Apple представила три новые модели iPhone

«Apple вложит в Индию $1 млрд через своих партнеров. Производимая ими продукция послужит для удовлетворения спроса на товары Apple на рынках по всему миру», – заявил изданию официальный источник, имя которого не разглашается.

Apple приняла решение о дополнительных инвестициях в Индию на фоне торговой войны США и КНР, из-за которой компании, сильно зависящие от производственных мощностей в Китае, ищут другие площадки для выпуска своей продукции.

Инвестиционным партнером Apple в Индии выступит тайваньский производитель электроники Foxconn, который считается основным подрядчиком разработчика iPhone. Продукция Apple, выпускаемая на фабрике Foxconn в индийском городе Ченнаи, будет поставляться на глобальный рынок.

По словам источника, произведенная в Индии продукция сейчас проходит тестирование. Также собеседник добавил, что Apple «пытается прояснить вопрос» экспортных льгот, которые предлагает правительство страны.

В Apple также рассчитывают, что расширение производства в Индии, в том числе продукции, предназначенной на экспорт, упростит для компании процедуру открытия в стране собственных розничных магазинов. По имеющимся данным, Apple собирается открыть в Индии три своих фирменных магазина в крупнейших индийских городах – Мумбаи и Дели.