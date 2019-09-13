В Украине потребительские настроения вышли на докризисный уровень (инфографика)

Индекс потребительских настроений (ИПН) в Украине в августе 2019 года по сравнению с июлем вырос на 7,6 пункта – до 95,6 по 200-балльной шкале, вернувшись на уровень до кризиса 2008 года.



Об этом свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens, обнародованные во вторник, 17 сентября, на сайте компании.

“По данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине», которое проводится при содействии Dragon Capital, в августе индекс потребительских настроений (ИПН) составил 95,6 п., что на 7,6 п. больше, чем в июле. Больше всего вырос индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет”, – говорится в тексте исследования.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также немного улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 0,7 п. – до значения 128,8.

«Индекс потребительских настроений граждан старше 16 лет приблизился к отметке 100 (значение 95,6), а в группе 16-59 лет – несколько превысил 100 (значение 101). Такие уровни индекса потребительских настроений наблюдались в Украине в период 2004-2008 годы (до августа 2008 года), а затем в течение трех месяцев (апрель-июнь) в 2010 году. В 2019 году наибольший рост происходит по индексам ожиданий развития экономики. Индексы ожиданий развития экономики в июле-августе 2019 даже превышают значения в 2004-2008 годах. В то же время индекс оценки текущего дохода и целесообразности делать крупные покупки в июле-августе 2019 года остается ниже уровня аналогичных индексов до кризиса 2009 года», – комментируют аналитики Info Sapiens.