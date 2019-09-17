В 2020 году эксперты ожидают новой волны трудовой миграции

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Ввиду того что с 2020 года открывается рынок трудоустройства с Германией, вероятно, возрастет уровень трудовой миграции в Украине.
Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
“С 2020 года, когда откроется для трудоустройства рынок Германии, я думаю, в Украине начнется новая волна трудовой миграции”, – рассказал он.
Как рассказал Воскобойник, пока свежей статистики, которая могла бы продемонстрировать уровень трудовой миграции в Украине, нет.
“К сожалению, в связи с тем, что мы даже не представляем, сколько граждан живет в Украине, то говорить о том, что у нас есть какая-то свежая статистика по поводу того, какое количество из этих людей уехало работать за границу – мы не можем”, – добавил эксперт.
Воскобойник акцентировал внимание на том, что на примере данных НБУ можно посмотреть, увеличился или уменьшился процент людей, уехавших за границу в последнее время.
“В НБУ заявляли, что на 13% увеличились денежные переводы в Украину от людей, работающих за рубежом. С одной стороны, это может говорить о том, что больше людей уехали за границу, с другой стороны, – это может говорить о том, что за рубежом изменился размер заработной платы, или украинцы начали работать в сфере, где им платят больше”, – утверждает он.
Однако, говорить, что в 2019 году увеличилось количество украинцев, уехавших за границу, Воскобойник не может. Он утверждает, что на сегодняшний день ситуация остается стабильной.
“Пока что крупнейшими рынками для трудоустройства украинцев являются: Польша и, как ни странно, Россия”, – заявил он.
По словам Воскобойника, все больше украинцев трудоустраиваются за границей легально.
Воскобойник отмечает, что при трудовой миграции следует четко понять, что есть страны, в которых украинцев охотно берут на работу – это Чехия, страны Балтии, Польша, Венгрия, Словакия. Но есть страны, где украинцы не нужны, так как там хотят работать многие европейцы. Это страны Скандинавии, Дания, Швеция, Германия.
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