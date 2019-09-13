Поправки к законопроектам о РРО и кэшбэке: что известно

Председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина подготовила поправки к законопроектам №1053 и №1073.

Об этом сообщается на странице Южаниной в Facebook.

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“Подготовила поправки к законопроекту №1053-1 – их получилось 105, а также в законопроект №1073 – 22. Как и говорила вчера на собрании с участием малого и среднего бизнеса, данные законопроекты необходимо изменить с учетом и предложений предпринимателей, и ожидаемой общей пользы для бизнеса и для государства”, – говорится в сообщении.

Какие изменения внесли:

Обязательное применение РРО с 1 января 2021 года должно касаться только таких видов деятельности: реализация бытовой техники, лекарственных средств, ювелирных изделий, бывших в употреблении товаров в магазинах, деятельность гостиниц, туристических агентств, кафе, баров, ресторанов, а также реализация автозапчастей по перечню Кабинета Министров Украины.

Что касается всех плательщиков единого налога второй-четвертой групп – для них применение РРО не обязательно.

Понятием программного обеспечения или программы, которая может использоваться любым портативным устройством предоставили четкие определения, чтобы не было двойного толкования и подмены понятий.

Четко определили период, когда вся эта система должна заработать – спустя 90 дней после подтверждения решением КМУ готовности такого программного обеспечения к промышленной эксплуатации.

Полностью исключили применение механизма так называемых кэшбэков. “Предприниматели были буквально в шоке от перспективы дополнительного давления на бизнес по-новому”, – отметила Южанина.