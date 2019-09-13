Запуск 5G в Украине: Федоров рассказал о перспективах ввода сети

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Министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что для начала следует разобраться с 3G-4G интернетом, а потом браться за мобильную сеть нового стандарта 5G.
Об этом он сказал во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве.
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“Чтобы перейти к вопросу 5G, мы должны многое отремонтировать, что у нас сломано. Ни один человек в стране не понимает реального проникновения интернета в регионы. Мы хотим это исправить в ближайшие месяцы. Наша цель – чтобы все населенные пункты получили доступ к 3G-4G”, – заявил чиновник.
Министр также рассказал о намерении закрепить на уровне закона минимальную скорость интернета в стране.
“Пока мы не сделаем эти базовые вещи, рано говорить о 5G. Когда я буду ехать на поезде в Запорожье и в пути у меня будет ловить нормальный 4G – тогда мы будем говорить о 5G”, – подчеркнул Федоров.
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