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Укрзализныця закупит до тысячи полувагонов на средства ЕБРР

Укрзализныця закупит до тысячи полувагонов на средства ЕБРР

До конца 2019 года “Укрзализныця” проведет тендер на закупку полувагонов на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом рассказал председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов в интервью “НВ. Бизнес”.

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“Планируем до конца года провести еще один тендер. Возможно, до 1 тыс. полувагонов (закупить – ред.) по этому контракту”, – отметил Кравцов.

Он добавил, что в прошлом году “Укрзализныця” уже проводила тендер по правилам ЕБРР, однако комитет УЗ аннулировал его в связи с невыгодными предложениями. По словам Кравцова, цены участников тендера были выше рыночных.

В 2018 году ЕБРР предоставил “Укрзализныци” кредит в размере 150 млн долл. США на обновление подвижного состава. Планировалось что “Укрзализныця” потратит кредитные и собственные средства в размере 260 млн долл. США на закупку открытых грузовых вагонов.

По материалам НВ
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