Укрзализныця закупит до тысячи полувагонов на средства ЕБРР

До конца 2019 года “Укрзализныця” проведет тендер на закупку полувагонов на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом рассказал председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов в интервью “НВ. Бизнес”.

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“Планируем до конца года провести еще один тендер. Возможно, до 1 тыс. полувагонов (закупить – ред.) по этому контракту”, – отметил Кравцов.

Он добавил, что в прошлом году “Укрзализныця” уже проводила тендер по правилам ЕБРР, однако комитет УЗ аннулировал его в связи с невыгодными предложениями. По словам Кравцова, цены участников тендера были выше рыночных.

В 2018 году ЕБРР предоставил “Укрзализныци” кредит в размере 150 млн долл. США на обновление подвижного состава. Планировалось что “Укрзализныця” потратит кредитные и собственные средства в размере 260 млн долл. США на закупку открытых грузовых вагонов.