В ЕС хотят ввести налог на цифровые услуги

Европейский Союз планирует ввести налог на цифровые услуги.

Нововведение будет действовать даже при отсутствии глобального соглашения о так называемом “веб-налоге”.

“Речь идет о введении веб-налога на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) или G20, то есть на глобальном. Это было бы эффективным решением. Комиссия попытается достичь договоренностей до 2020 года, но если это невозможно, моей миссией будет предложить европейский веб-налог… мы не готовы ждать”, — рассказал министр Еврокомиссии по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

Напомним, в июле Франция ввела налог в размере 3% от выручки на цифровые сервисы вроде Facebook или Amazon. Так, налог коснется компаний, в которых годовой доход во всем мире составляет как минимум 750 млн евро, а продажи в сфере таргетированной рекламы и платформ для электронной торговли — на 25 млн евро во Франции.