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Трудовые мигранты в Польше хотят высшую зарплату - опрос

Трудовые мигранты в Польше хотят высшую зарплату - опрос

Значительное большинство украинцев, работающих в Польше, не устраивает заработная плата.

Об этом сообщают результаты опроса, проведенного Фондом поддержки мигрантов с 17 апреля по 31 мая 2019 года.

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Исследование показало, что граждане Украины ожидают зарплаты, выше “минималки”.

Среди 855 опрошенных работников, более половины хотели бы зарабатывать 13-20 злотых за 1 час (82-126 грн).

Кроме того, работники из Украины рассчитывают в будущем на такие социальные гарантии от работодателей:

  • бесплатное жилье;
  • премии;
  • медицинские услуги;
  • бесплатная мобильная связь.
По материалам Finance.UA
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