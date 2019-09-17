Трудовые мигранты в Польше хотят высшую зарплату - опрос

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Значительное большинство украинцев, работающих в Польше, не устраивает заработная плата.
Об этом сообщают результаты опроса, проведенного Фондом поддержки мигрантов с 17 апреля по 31 мая 2019 года.
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Исследование показало, что граждане Украины ожидают зарплаты, выше “минималки”.
Среди 855 опрошенных работников, более половины хотели бы зарабатывать 13-20 злотых за 1 час (82-126 грн).
Кроме того, работники из Украины рассчитывают в будущем на такие социальные гарантии от работодателей:
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