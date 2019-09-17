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Муниципалитет в Дании вводит четырехдневную рабочую неделю

Муниципалитет в Дании вводит четырехдневную рабочую неделю

Муниципалитет Одшерред станет первым местным органом власти в Дании, который введет четырехдневную рабочую неделю для своих сотрудников.

Об этом сообщает The Local.

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По словам главы отдела муниципалитета по работе с персоналом Кирстен Лунд Марквардсен, три выходных у сотрудников появятся уже с этой недели.

До того в течение трех лет в местном совете испытывали разные инициативы по сокращению рабочей недели. В то же время жители города смогут связаться с сотрудниками муниципалитета в нерабочее время в рабочие дни.

«Представители общественности смогут звонить раньше и позже в рабочий день из-за того, что мы закрыты в пятницу. Это должно улучшить качество муниципальных услуг и предоставить нашим сотрудникам дополнительный выходной», – отметила Марквардсен.

По материалам hromadske.tv
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