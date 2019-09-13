Для страховых компаний создадут отдельное подразделение в НБУ

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Рынок страховых услуг является настолько уникальным, что потребует создания отдельного подразделения в рамках НБУ. Но отдельного замглавы, который бы курировал небанковский сектор, не будет.
Об этом заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.
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«Надзор за кредитными учреждениями, например, кредитными союзами, мы планируем интегрировать в подразделение, которое осуществляет надзор за банковским сектором. И есть страховые компании, которые являются другим направлением специфической деятельности. Для них мы планируем создание отдельного подразделения. При этом выделять под одного заместителя весь небанковский сектор мы не планируем. И дополнительного заместителя главы НБУ этот закон не предусматривает», – заявила Катерина Рожкова.
Главным будет функциональный принцип: отчетностью небанковских финучреждений будет заниматься подразделение, которое сейчас занимается отчетностью банков, аналогичное разделение будет применяться к вопросам лицензирования, финмониторинга и так далее.
В течение 9 месяцев до момента смены регулятора будет проходить передача функций от Нацкомфинуслуг к НБУ.
НБУ обещает увеличить количество кадров, в связи с получением дополнительного объема работ.
Наем будет проходить или на основе открытого конкурса, или на основе конкурсного собеседования.
«Сотрудники Нацкомфинуслуг сегодня имеют существенный опыт и знания в направлении регулирования этого рынка. Они имеют историческую память, которая нужна регулятору. Поэтому мы уже приглашаем всех сотрудников комиссии, после того, как будет окончательно определена организационная структура – потребность в персонале, в его количестве и уровне, приглашаем участвовать в конкурсе. Они будут иметь серьезные преимущества перед другими благодаря своему опыту, который они получили в комиссии», – заявила она.
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