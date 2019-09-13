Для страховых компаний создадут отдельное подразделение в НБУ

Рынок страховых услуг является настолько уникальным, что потребует создания отдельного подразделения в рамках НБУ. Но отдельного замглавы, который бы курировал небанковский сектор, не будет.

Об этом заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Читайте также: Средства клиентов страховых компаний и кредитных союзов будут гарантироваться

«Надзор за кредитными учреждениями, например, кредитными союзами, мы планируем интегрировать в подразделение, которое осуществляет надзор за банковским сектором. И есть страховые компании, которые являются другим направлением специфической деятельности. Для них мы планируем создание отдельного подразделения. При этом выделять под одного заместителя весь небанковский сектор мы не планируем. И дополнительного заместителя главы НБУ этот закон не предусматривает», – заявила Катерина Рожкова.

Главным будет функциональный принцип: отчетностью небанковских финучреждений будет заниматься подразделение, которое сейчас занимается отчетностью банков, аналогичное разделение будет применяться к вопросам лицензирования, финмониторинга и так далее.

В течение 9 месяцев до момента смены регулятора будет проходить передача функций от Нацкомфинуслуг к НБУ.

НБУ обещает увеличить количество кадров, в связи с получением дополнительного объема работ.

Наем будет проходить или на основе открытого конкурса, или на основе конкурсного собеседования.

«Сотрудники Нацкомфинуслуг сегодня имеют существенный опыт и знания в направлении регулирования этого рынка. Они имеют историческую память, которая нужна регулятору. Поэтому мы уже приглашаем всех сотрудников комиссии, после того, как будет окончательно определена организационная структура – потребность в персонале, в его количестве и уровне, приглашаем участвовать в конкурсе. Они будут иметь серьезные преимущества перед другими благодаря своему опыту, который они получили в комиссии», – заявила она.