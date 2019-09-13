Средства клиентов страховых компаний и кредитных союзов будут гарантироваться

Национальный банк Украины анонсировал получение клиентами страховых компаний и кредитных союзов гарантий, аналогичных тем, которые есть у банковских вкладчиков.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на пресс-брифинге.

«Мы говорим о потенциальной необходимости создания фондов гарантирования для страховых компаний, привлечении кредитных союзов в систему гарантирования вкладов (ФГВФЛ. – ред.)», – сказала она.

По ее словам, сперва необходимо внедрить пропорциональное регулирование, которое позволит снизить риски этих компаний.

Справка Finance.ua: