Украина готова заместить мощности OPAL - Коболев

Украина и Словакия готовы обеспечить дополнительные поставки в Европу российского газа вместо газопровода OPAL.

Об этом заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

“Если Газпром хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как Газпром получил монопольный доступ к OPAL”, – написал он.

“Мы рады, что Европейский суд признал важность принципа солидарности, а немецкий регулятор оперативно отреагировал на решение суда… Хорошо, что суд восстановил справедливость и защитил конкуренцию. И все же, лучше вообще не создавать возможности для злоупотреблений”, – добавил он.