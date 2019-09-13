Проверить состояние дороги и проезда теперь можно онлайн

Укравтодор представил уникальную платформу для онлайн-отслеживания ремонтных работ и состояния проезда на дорогах государственного значения.

Об этом компания сообщила в Facebook.

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На карте отображена оперативная, актуальная и достоверная информация о выполненных ремонтных работах на дорогах страны. Теперь каждый пользователь сможет спланировать поездку и получить подробную информацию о виде ремонта и сроках его выполнения.

Кредитные карты для водителей

Простой интерфейс позволяет выбрать нужный участок ремонта прямо на карте и одним касанием получить полную информацию, среди которой можно выделить тип ремонта, даты начала и завершения работ, компанию-исполнителя работ по проектированию и ремонту дороги, стоимость договора.

Дополнительно система содержит фото- и видеоматериалы в начале ремонтов и после введения в эксплуатацию отремонтированного участка. Отмечается, что первые несколько недель карта будет работать в тестовом режиме.

Карта доступна по ссылке: https://remonty.ukravtodor.gov.ua/

«Разработанная нами интерактивная карта ремонтов дорог по своей сути уникальна не только для нашей страны, но и для европейской практики. На карте, которую мы сегодня представляем, отображается не только география ремонтов, что является общепринятой европейской практикой, но и даны ссылки на систему госзакупок, аналитику портала прозрачного строительства и информация о привлеченных инженерах-консультантах FIDIC», – отмечает Славомир Новак, руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины.