Украина увеличила агроэкспорт в страны ЕС на 34%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса в страны Евросоюза на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,1 миллиарда долларов.
Об этом сообщила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.
Читайте также: ТОП-10 крупнейших агроэкспортеров Украины
Экспорт украинской продукции АПК в ЕС за 7 месяцев 2019 года увеличился на 34,3% (или на 1,04 миллиарда долларов США) до 4,1 миллиарда долларов США по сравнению с соответствующим периодом 2018 года”, – написала она.
По словам Трофимцевой, крупнейшими импортерами украинской сельхозпродукции стали Нидерланды, куда было отправлено 18% всей продукции, Испания – 13,5%, Польша – 13,4%, Германия – 11,1%, Италия – 10,6%.
Она также отметила, что главными экспортными позициями за отчетный период были: зерновые, которых экспортировано на 1,8 миллиарда долларов США; растительное масло – 921,9 миллиона долларов; семена масличных – 385,4 миллиона долларов; жмых и другие отходы пищевой промышленности – 345,5 миллиона долларов; мясо птицы – 117,3 миллиона долларов; плоды, орехи, цедра – 78,6 миллиона долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Вопрос поставок американского газа через Польшу решится в течение года – ДанилюкВчера, 08:44 - 860 6
Минсоцполитики увеличило бэби-боксы для новорожденныхВчера, 13:24 - 1842 4
Сколько субсидий получат украинцы в 2020 годуВчера, 10:33 - 692 3
Проверить состояние дороги и проезда теперь можно онлайнВчера, 18:38 - 549 2
Нафтогаз сообщил, какова была бы цена на газ по формуле Газпрома (инфографика)Вчера, 16:06 - 2437 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 12576
Назван курс доллара на 2020 год, по которому рассчитан бюджетВчера, 11:36 - 11518
Межбанк: курс начал понедельник со сниженияВчера, 11:26 - 6682
В ПриватБанке ожидают, что в следующем году вся банковская структура будет бесконтактной (инфографика)Вчера, 09:30 - 4952 2
Межбанк: притормозил ли долларВчера, 17:36 - 4144
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 931
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 698 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1656 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 690
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 1261