Украина увеличила агроэкспорт в страны ЕС на 34%

Украина за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса в страны Евросоюза на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

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Экспорт украинской продукции АПК в ЕС за 7 месяцев 2019 года увеличился на 34,3% (или на 1,04 миллиарда долларов США) до 4,1 миллиарда долларов США по сравнению с соответствующим периодом 2018 года”, – написала она.

По словам Трофимцевой, крупнейшими импортерами украинской сельхозпродукции стали Нидерланды, куда было отправлено 18% всей продукции, Испания – 13,5%, Польша – 13,4%, Германия – 11,1%, Италия – 10,6%.

Она также отметила, что главными экспортными позициями за отчетный период были: зерновые, которых экспортировано на 1,8 миллиарда долларов США; растительное масло – 921,9 миллиона долларов; семена масличных – 385,4 миллиона долларов; жмых и другие отходы пищевой промышленности – 345,5 миллиона долларов; мясо птицы – 117,3 миллиона долларов; плоды, орехи, цедра – 78,6 миллиона долларов.