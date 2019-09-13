Какие зарплаты предлагают в сфере торговли - исследование

В украинской сфере торговли на сегодняшний день дефицит кадров: каждая пятая вакансия приходится именно на нее.

Такие сведения опубликовали после исследования на платформе OLX Работа.

Читайте также: 60 тыс. грн и выше: кому обещают самую большую зарплату

Средняя зарплата торговцев по территории Украины составляет 7,45 тыс. грн, но наибольший дефицит кадров наблюдается в Киевской области, где средний заработок представителей торговой сферы – 10,1 тыс. грн.

Самые высокие зарплатные предложения в сфере торговли предлагают в таких областях:

Киевская;

Львовская;

Одесская;

Харьковская;

Закарпатская.

Самые низкие зарплаты предлагаются в Кировоградской, Тернопольской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

В соотношениях высоких заработных плат и большого количества свободных рабочих мест в отрасли торговли лидируют Киевская, Одесская и Харьковская области. В Кировоградской, Тернопольской и Сумской областях предложений работы в этой сфере мало, но и предлагаемые доходы очень низкие.

Самые распространенные вакансии в сфере торговли: