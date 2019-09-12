60 тыс. грн и выше: кому обещают самую большую зарплату

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Аналитики сайта rabota.ua определили топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий сентября, актуальных на данный момент и доступных для трудоустройства.
Директор сети ресторанов
Компания предлагает зарплату 150 тыс. грн. Директору придется управлять более 20 ресторанами. Заниматься управлением рентабельностью, стандартизацией и оптимизацией процессов, открытием ресторанов в Украине и Польше. Ищут профессионала с опытом работы в управлении сетями от двух лет.
Инженер по автоматическому контролю качества
Специалисту в ИТ-сфере готовы платить 140 тыс. грн. Обещают гибкий график, медстраховку, бесплатный спортзал. Специалиста ищут с опытом работы и знанием английского.
Директор экспортных продаж меда и ягод
Зарплату обещают 120 тыс. грн. Специалисту нужно иметь опыт работы от двух лет на должности директор по продажам экспортной компании плодоовощной продукции. Знать медовый рынок и наиболее приоритетные рынки для данной отрасли.
Руководитель отдела продаж посуды
Специалисту предлагают 75 тыс. грн. Нужен профессионал с опытом управления товарной группой, знанием рынка, пониманием продукта, опытом формирования ассортиментной и ценовой политики.
Начальник отдела аналитики
Начальнику готовы платить 60 тыс. грн. Ищут профессионала, чтобы совершенствовать инструменты сбора, хранения и обработки данных, поступающих от производства. Кандидат на должность должен иметь экономическое образование, опыт управления бизнес-проектами, знать английский. Кроме зарплаты работодатель обещает годовой бонус, соцпакет и корпоративное обучение.
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