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60 тыс. грн и выше: кому обещают самую большую зарплату

60 тыс. грн и выше: кому обещают самую большую зарплату

Аналитики сайта rabota.ua определили топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий сентября, актуальных на данный момент и доступных для трудоустройства.

Директор сети ресторанов

Компания предлагает зарплату 150 тыс. грн. Директору придется управлять более 20 ресторанами. Заниматься управлением рентабельностью, стандартизацией и оптимизацией процессов, открытием ресторанов в Украине и Польше. Ищут профессионала с опытом работы в управлении сетями от двух лет.

Инженер по автоматическому контролю качества

Специалисту в ИТ-сфере готовы платить 140 тыс. грн. Обещают гибкий график, медстраховку, бесплатный спортзал. Специалиста ищут с опытом работы и знанием английского.

Директор экспортных продаж меда и ягод

Зарплату обещают 120 тыс. грн. Специалисту нужно иметь опыт работы от двух лет на должности директор по продажам экспортной компании плодоовощной продукции. Знать медовый рынок и наиболее приоритетные рынки для данной отрасли.

Руководитель отдела продаж посуды

Специалисту предлагают 75 тыс. грн. Нужен профессионал с опытом управления товарной группой, знанием рынка, пониманием продукта, опытом формирования ассортиментной и ценовой политики.

Начальник отдела аналитики

Начальнику готовы платить 60 тыс. грн. Ищут профессионала, чтобы совершенствовать инструменты сбора, хранения и обработки данных, поступающих от производства. Кандидат на должность должен иметь экономическое образование, опыт управления бизнес-проектами, знать английский. Кроме зарплаты работодатель обещает годовой бонус, соцпакет и корпоративное обучение.

По материалам Finance.UA
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