0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

Ограничения OPAL для Газпрома вступили в силу

Ограничения OPAL для Газпрома вступили в силу

OPAL Gastransport GmbH утром в субботу, 14 сентября, ввел ограничения для Газпрома в использовании транзитных мощностей газопровода.

Об этом сообщает ТАСС.

В компании сообщили, что в связи с решением суда ввели необходимые меры, чтобы ограничить “сбыт и использование частично регулируемых открытых транзитных мощностей”.

“С этой минуты больше невозможно резервировать частично регулируемые открытые мощности по забору и отбору”, – подчеркнули в компании.

Как сообщалось, суд ЕС по иску Польши 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому Газпром мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ Северного потока.

Как известно, после решения суда Газпром сохранил право на использование 50% OPAL.

В Польше считают, что решение суда по OPAL должно увеличить прокачку газа через территорию Украины на 12,5 млрд кубометров.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.