Ограничения OPAL для Газпрома вступили в силу

OPAL Gastransport GmbH утром в субботу, 14 сентября, ввел ограничения для Газпрома в использовании транзитных мощностей газопровода.

Об этом сообщает ТАСС.

В компании сообщили, что в связи с решением суда ввели необходимые меры, чтобы ограничить “сбыт и использование частично регулируемых открытых транзитных мощностей”.

“С этой минуты больше невозможно резервировать частично регулируемые открытые мощности по забору и отбору”, – подчеркнули в компании.

Как сообщалось, суд ЕС по иску Польши 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому Газпром мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ Северного потока.

Как известно, после решения суда Газпром сохранил право на использование 50% OPAL.

В Польше считают, что решение суда по OPAL должно увеличить прокачку газа через территорию Украины на 12,5 млрд кубометров.