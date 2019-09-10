Налоговая оштрафовала автозаправщиков на 1,75 млн грн

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На территории Каховского и Олешковского районов Херсонской области были выявлены автозаправочные станции, которые занимались незаконной деятельностью.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
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В ходе проверки, которую провело Управление контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГФС, было установлено, что семь АЗС в городе Новая Каховка, в пгт Новая Маячка и в селе Раденск нарушали требования закона об осуществлении розничной торговли горючим без наличия соответствующей лицензии.
«По итогам проведенных проверок к семи субъектам хозяйствования применены финансовые санкции на сумму 1,75 млн грн», — сообщили в ГФС.
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