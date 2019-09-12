Xiaomi выпустила новую версию игрового смартфона

Компания Xiaomi через свое игровое подразделение Black Shark сообщила о выпуске новой версии флагманского игрового смартфона Black Shark 2 Pro.

Читайте также: Xiaomi выпустила умную зубную щетку

Теперь покупатели могут приобрести смартфон в версии с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флэш-памяти, которая предлагается по цене около 564 долларов. Стоит добавить, что версия с таким же объемом оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти предлагается за 423 доллара, а версия с 256 ГБ энергонезависимой памяти стоит 494 доллара.

Смартфон построен на базе новейшей однокристальной системы Snapdragon 855 Plus, он получил обновленную систему жидкостного охлаждения.

Смартфон получил экран AMOLED диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей со скоростью отклика на нажатие 34,7 мс. В основной камере установлены 48-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX586 и дополнительный датчик разрешением 13 Мп. Фронтальная камера является 20-мегапиксельной. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч, есть поддержка 27-ваттной зарядки.