Американская компания Misfit представила дуэт гибридных "умных" часов

Компания Misfit анонсировала новый дуэт гибридных умных часов, призванный доказать, что белый цвет можно носить круглый год.

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Ronin Command – больший из двух (45 мм) и поставляется с дополнительным набором, который предлагает пользователям больше информации. Умные часы совместимы с устройствами iPhone и Android и должны обеспечивать до одного года автономной работы.

Как и многие другие умные часы, Command включает в себя функции автоматического отслеживания сна и водонепроницаемость до 50 метров. Гибридные умные часы обещают точно отслеживать ваш сон, шаги, калории и расстояние, те же функции, которые вы можете найти во многих носимых устройствах в наши дни.

Меньший 36-миллиметровый Ronin Path не включает вспомогательный циферблат, упакованный внутри модели Command, и обеспечивает до 6 месяцев автономной работы. Тем не менее, остальные функции остаются такими же, включая водонепроницаемость и возможности автоматического отслеживания сна.

Единственное, чего не хватает этим умным часам Misfit, это GPS. Ни один из гибридных умных часов Ronin не оснащен встроенным GPS, поэтому вам придется все время связывать его со смартфоном, чтобы иметь доступ к любой функции, связанной с GPS.