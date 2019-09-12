Стало известно, сколько земель в Украине продано в обход моратория

Договоров эмфитевзиса (права пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд) и долгосрочной аренды заключено на 1,1-1,2 млн га сельского хозяйства из 28 млн га всей подмораторной сельскохозяйственной земли в Украине.

Об этом в интервью AgroPolit.com сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

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«Если учесть несколько миллионов га из ЛСХ, не подмораторных, то там видим, что уже как минимум 0,9 млн га таких земель проданы. Поэтому рынок земли уже существует в искаженной форме, как для одной стороны (продавцы), так и для другой – покупатели. Не отмена моратория его не остановит», – добавил Николай Сольский.