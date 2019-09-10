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Дубилет хочет отменить согласие на обработку персональных данных

Дубилет хочет отменить согласие на обработку персональных данных

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет хочет по возможности отменить согласие на обработку персональных данных.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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“Есть один документ, который меня просто бесит, – согласие на обработку персональных данных. Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я уважаю GDPR и закон “О защите персональных данных”. Но какое заявление вы бы ни заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ”, – написал министр.

По его мнению, в случае принципиальной необходимости этого согласия его можно дописать в конце документа, а не подписывать отдельным письмом.

“Хочу от этого заявления, где можно, избавиться”, – отметил Дубилет.

Учитывая это он попросил граждан поделиться с ним практиками, в какой ситуации государство требует от них заполнять этот документ.

По материалам Finance.UA
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