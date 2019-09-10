Дубилет хочет отменить согласие на обработку персональных данных

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет хочет по возможности отменить согласие на обработку персональных данных.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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“Есть один документ, который меня просто бесит, – согласие на обработку персональных данных. Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я уважаю GDPR и закон “О защите персональных данных”. Но какое заявление вы бы ни заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ”, – написал министр.

По его мнению, в случае принципиальной необходимости этого согласия его можно дописать в конце документа, а не подписывать отдельным письмом.

“Хочу от этого заявления, где можно, избавиться”, – отметил Дубилет.

Учитывая это он попросил граждан поделиться с ним практиками, в какой ситуации государство требует от них заполнять этот документ.