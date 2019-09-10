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Как будет выглядеть разблокировка по лицу в новом смартфоне Google Pixel 4 XL (фото)

Как будет выглядеть разблокировка по лицу в новом смартфоне Google Pixel 4 XL (фото)

Вьетнамский сайт GenK предоставил развёрнутую информацию о том, как будет работать распознавание лиц в новых смартфонах Google.

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Здесь можно выделить несколько ключевых моментов. Технология работает как с обычными, так и слегка затемнёнными солнцезащитными очками. Изображения и биометрические данные, используемые для разблокировки смартфона, хранятся только на смартфоне. Вы можете удалить их в любое время. Смартфон может быть разблокирован кем-то другим, если он поднесёт устройство к вашему лицу, а ваши глаза в этот момент будут открыты. Смартфон может быть разблокирован кем-то другим, похожим на вас, например, братом/сестрой.

Это говорит о том, что Google понимает все недостатки технологии, с которыми пользователи, вероятно, столкнутся, и предупреждает о них заранее.

Есть ещё один интересный момент: судя по изображению экрана настройки, Google не придумала для этой функции какое-нибудь причудливое название. Это просто «разблокировка по лицу». После стартового окна с информацией следует анимация, показывающая, как нужно двигать головой, а внизу экрана есть опция для тех, кто ограничен в движениях.

Единственным биометрическим методом защиты в смартфонах Pixel 4 будет распознавание по лицу. Google уже официально подтвердила, что оборудует их системой датчиков под названием Soli. Помимо разблокировки, она сможет выполнять функцию Motion Sense, которая позволит пользователям осуществлять различные действия на устройстве с помощью жестов, не касаясь его экрана.

По материалам ITC.ua
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