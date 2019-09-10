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США возобновили оказание военной помощи Украине - Reuters

США возобновили оказание военной помощи Украине - Reuters

Администрация президента Дональда Трампа планирует предоставить Украине военную помощь на $250 млн.

Об этом заявили сенаторы США после того, как законодатели выразили недовольство тем, что Белый дом задержал деньги, утвержденные Конгрессом, передает Reuters.

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«Республиканские и демократические члены сенатского комитета по ассигнованиям заявили, что Белый дом выпустил деньги в среду вечером, за несколько часов до того, как комиссия должна была обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, которая помешала бы Трампу в будущем», – сообщает издание.

Также отмечается, что вопрос предоставления средств Украины стал главным предметом спора между Трампом и конгрессменами. В случае если администрация и в дальнейшем не пропустит средства, Конгресс примет закон о возобновлении помощи.

Белый дом, как сообщается, неоднократного пытался сократить помощь другим странам с тех пор, как Трамп вступил в должность в январе 2017, но Конгресс неоднократно противостоял этим планам.

По материалам Mind
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