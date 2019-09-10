Около 230 киевских хостелов работают нелегально

В столице только 30 хостелов работают легально и платят все налоги и сборы. Реальной цифры хостелов, которые работают нелегально, никто не знает.

Об этом заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время совещания с представителями районных администраций и Ассоциации хостелов Киева.

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«Вопрос проблемных хостелов в Киеве стоит очень остро. В Украине до сих пор нет четкого законодательного определения понятия «хостел». Только 30 таких заведений работают на законных основаниях. На сегодня по подсчетам районов, которые основаны на жалобах жителей, нам известно, что в Киеве 233 хостела работают нелегально. Но сколько их существует на самом деле – сказать довольно трудно», – отметила заместитель председателя КГГА.

По ее словам, проблема нелегальных хостелов заключается не только в том, что они не платят налоги и туристический сбор. Существуют случаи, когда хостел расположен в доме, где не установлены счетчики, поэтому платить за коммунальные услуги приходится всем жителям дома. Кроме того, они не соответствуют санитарным нормам и работают с многочисленными нарушениями, которые мешают жителям домов.

В связи с этим было решено создать специальную группу, в которую войдут представители Управления туризма и промоций КГГА, районных администраций, правоохранительных органов и Ассоциации хостелов Киева. Группа должна определять и пресекать деятельность незаконных хостелов в столице.