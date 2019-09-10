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Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце

Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце

Компания под названием Biolife4D разработала технологию для печати сердечной ткани человека путем отбора клеток крови у пациента и их преобразования в тип стволовых клеток, которые называются клетками индуцированного плюрипотентного ствола (iPS).

Об этом сообщает Digital Trends.

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«То, над чем мы работаем, это буквально биопечать человеческого сердца», – заявил гендиректор компании Стивен Моррис.

Biolife4D может преобразовывать iPS-клетки в клетки сердца и использовать в качестве «биологических чернил» на 3D-принтере. Недавно эта техника и была использована компанией для 3D-печати полнофункционального миниатюрного человеческого сердца.

По словам главного научного сотрудника Biolife4D Рави Бирлы, напечатанное сердце имеет такую ​​же структуру, как и настоящее, с четырьмя внутренними камерами. Цель компании заключалась в том, чтобы создать что-то, весьма похоже на настоящее сердце, чтобы его можно было использовать во время опытов на кардиотоксичность, например. То есть фармкомпании и исследователи могли бы на нем проверять, что происходит с сердцем, когда оно страдает от различных заболеваний или реагирует на лекарства.

Впрочем, Бирла добавил, что для печати полноразмерного сердца, которое можно будет пересаживать, компании еще предстоит решить ряд задач.

«Мы надеемся суметь напечатать полноразмерное сердце примерно через три года», – сказал Моррис.

По материалам Mind
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