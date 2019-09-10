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Маск: через год мы выпустим новую платформу Tesla с тремя электродвигателями и скоростным режимом Plaid Mode

Маск: через год мы выпустим новую платформу Tesla с тремя электродвигателями и скоростным режимом Plaid Mode

Похоже компания Tesla не нуждается в пресс-службе, так как самые интересные новости о ее продукции можно найти в twitter Илона Маска.

На этот раз, помимо радости по поводу рекорда электромобиля Tesla Model S на калифорнийской гоночной трассе Лагуна Сека, глава компании озвучил подробности нового скоростного режима Plaid Mode.

По словам Илона Маска, новый режим Plaid будет еще быстрее, чем существующий Ludicrous.

Правда, получат его только новые электромобили, причем не всех моделей — для его реализации понадобится платформа с тремя электродвигателями, которая еще находится в разработке и будет доступна для Model S, Model X и Roadster, но не будет доступна для моделей Model 3 и Model Y.

Интересно, что впервые о режиме Plaid компания Tesla официально заявила еще в 2015 году, когда анонсировала разработку новой версии модели Roadster.

Напомним, что летом в сети появились слухи о скором выходе новой улучшенной платформы Tesla с тремя электродвигателями, однако тогда Илон опроверг их, заявив что следующее поколение электромобилей компании получит лишь незначительные улучшения.

Теперь же Маск напрямую признал наличие таких планов и даже назвал дату их выхода — примерно через год, то есть осенью 2020 года.

По материалам ITC.ua
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