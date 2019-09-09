ВР приняла за основу законопроект о защите права собственности

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Народные депутаты приняли за основу законопроект №1056 о защите права собственности.
Соответствующее решение поддержали 327 народных депутатов.
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Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности направлен на обеспечение дополнительных гарантий защиты права собственности в Украине.
По мнению авторов законопроекта, в результате принятия проекта закона будет достигнуто снижение количества рейдерских захватов недвижимого имущества и корпоративных прав; снижение расходов граждан и бизнеса, связанных с защитой собственности от противоправных посягательств.
Также парламентарии приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.
Напомним, до 1 октября в Верховную Раду должен был быть внесен законопроект об усилении гарантий защиты государственной собственности, а также противодействии рейдерству.
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