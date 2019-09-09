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ПриватБанк прокомментировал обыски в компании

ПриватБанк прокомментировал обыски в компании

Все чаще действия правоохранителей выглядят как попытка давления на бизнес.

Так прокомментировал вчерашние обыски в главном отделении ПриватБанка председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

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«Мы обеспокоены действиями правоохранительных органов Украины в отношении банка. Мы выполняем все нормы и законы. Все чаще действия правоохранителей выглядят как давление на бизнес. Мы будем отстаивать свои позиции в судах, в свое доброе имя от сплетен. Прозрачность – это главное из наших достижений», – прокомментировал Петр Крумханзл.

По материалам Finance.UA
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