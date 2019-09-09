УЗ сообщила пассажиропоток "бориспольского экспресса"

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С начала 2019 года “бориспольский экспресс” из Киева перевез более 600 тыс. пассажиров.
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“Укрзализныця” сообщает, что за данными на сентябрь с начала работы экспресса он перевез 647,2 тыс. пассажиров.
Маршрут Киев-Борисполь есть достаточно прибыльным, поскольку от начала 2019 года компания получила от него прибыль в сумме 45,1 млн грн.
Следует напомнить, что экспресс до Борисполя стартовал в конце ноября 2018 года и состоит из 5 вагонов.
На начальном этапе *стоимость билета составляет 80 гривен, а купить билеты можно в кассе Северного или Южного ж/д вокзалов или в кассах самообслуживания на 14 пути вокзала.
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