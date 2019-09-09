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Стало известно о новых улучшениях планшета iPad

Стало известно о новых улучшениях планшета iPad

Новый планшет от Apple будет иметь увеличенную диагональ, стилус и другие новшества.

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Apple разработали iPad седьмого поколения. Он не особо отличается от предидущих устройств компании, но диагональ выросла до 10,2 дюйма, а за производительность отвечает процессор A10 Fusion.

Мощности запускать игры с Apple Arcade точно хватит. Также новый iPad оборудован коннекторами Smart Connector для подключения фирменной клавиатуры, а операционная система iPadOS получила многозадачность. Кроме того, в Apple изменили работу со стилусом, клавиатурой и немного переделали домашний экран, чтобы владельцам нового планшета было комфортно как работать, так и развлекаться.

Камера стала чуть лучше, теперь она на 8 Мп, а корпус выполнен из 100% переработанного алюминия. Похоже, это действительно важно для пользователей, поскольку в этот момент зал взорвался аплодисментами.

Стоимость iPad седьмого поколения стартует от 329 долларов, а если оформить предварительный заказ сейчас, то уже в конце месяца можно получить свой планшет.

По материалам Комментарии
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