0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 244 0

Миссия МВФ прибыла в Украину

Миссия МВФ прибыла в Украину

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приехала в Украину.

Об этом в среду, 11 сентября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга после заседания Кабинета Министров.

“У нас сегодня в Украину прибыла миссия МВФ, с которой мои коллеги начали переговоры. Я думаю, на следующей неделе мы выйдем с развернутым месседжем об этом”, – сказал он.

В последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

В июне министр финансов Оксана Маркарова заявила, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита.

В свою очередь, как отметил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, правительство должно договориться о новом соглашении с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

Ранее Гончарук анонсировал, что визит миссии фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября, а Маркарова заявила о готовности Киева к приезду “ревизоров”.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.