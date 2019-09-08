Китай частично отменил пошлины на американские товары

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Китайское правительство сообщило об отмене пошлин на 16 товаров из США накануне нового раунда торговых переговоров об окончании торговой войны.
Это первое подобное решение Китая, направленное на деэскалацию торгового конфликта, передает Reuters.
Так, китайская власть отменила пошлины в размере 25% на такие товары, как лекарства, корма для животных и другие. В то же время пошлины не отменили на такие важные товары американского импорта, как соя и бобы, на чем настаивают в США.
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