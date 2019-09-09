Кривой Рог закупит новые троллейбусы на средства ЕБРР

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За кредитные средства для маршрутов города закупят 54 новых троллейбуса.
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Городской совет Кривого Рога подписал договор на поставку 54 новых троллейбусов для маршрутов Кривого Рога.
Троллейбусы закупят за кредитные средства, которые выделит Европейский банк реконструкции и развития по специальной программе, сумма займа составляет 9,5 млн евро.
Всего собираются закупить 54 низкопольных троллейбуса произвоства Южного машиностроительного завода в Днепре, произведенных на базе кузовов МАЗ.
Стоимость одного троллейбуса составляет 167 тыс. евро.
Согласно графику поставок, который определяет ЕБРР, первые 4 троллейбуса поступят через 15 недель, масштабная сборка троллейбусов на “Южмаше” начнется в ноябре, все троллейбусы должны прибыть в течение 58 недель.
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