Укравтодор объявил тендер на капремонт трассы Киев – Одесса

Государственное агентство автомобильных дорог Украины объявило международный тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

Читайте также: Укравтодор создал онлайн-карту ремонта дорог в Украине

Ремонт планируют сделать на трех участках общей протяженностью 31 километр: 87 – 98 км (участок от съезда на г. Белая Церковь до с. Быкова Гребля), 98 – 113 км (участок от с. Быкова Гребля и до границы Белоцерковского и Ставищенского районов), 113 – 128 км (участок от границы Белоцерковского и Ставищенского районов и пгт. Ставище).

«Укравтодор объявил тендер на капитальный ремонт последней части трассы М-05 Киев – Одесса в Киевской области, которая находится в ненормативном состоянии. Уверен, что уже очень скоро трасса М-05 в Киевской области станет одной из лучших автомобильных дорог Украины», – отметил Александр Кава, советник главы Укравтодора.

Согласно условиям тендера, компании-претенденты должны продемонстрировать наличие успешного опыта работ в роли подрядчика (генподрядчика или субподрядчика) за последние 5 лет, иметь квалифицированный персонал и продемонстрировать наличие основного оборудования достаточной мощности.