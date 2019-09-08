Укравтодор объявил тендер на капремонт трассы Киев – Одесса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственное агентство автомобильных дорог Украины объявило международный тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.
Читайте также: Укравтодор создал онлайн-карту ремонта дорог в Украине
Ремонт планируют сделать на трех участках общей протяженностью 31 километр: 87 – 98 км (участок от съезда на г. Белая Церковь до с. Быкова Гребля), 98 – 113 км (участок от с. Быкова Гребля и до границы Белоцерковского и Ставищенского районов), 113 – 128 км (участок от границы Белоцерковского и Ставищенского районов и пгт. Ставище).
«Укравтодор объявил тендер на капитальный ремонт последней части трассы М-05 Киев – Одесса в Киевской области, которая находится в ненормативном состоянии. Уверен, что уже очень скоро трасса М-05 в Киевской области станет одной из лучших автомобильных дорог Украины», – отметил Александр Кава, советник главы Укравтодора.
Согласно условиям тендера, компании-претенденты должны продемонстрировать наличие успешного опыта работ в роли подрядчика (генподрядчика или субподрядчика) за последние 5 лет, иметь квалифицированный персонал и продемонстрировать наличие основного оборудования достаточной мощности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В налоговой инспекции хотят внедрить новый метод контроля украинцевВчера, 11:01 - 9669 14
РРО на телефоны, девайсы: Рада приняла законопроект 1053-1 за основуВчера, 17:08 - 5133 6
Telegram начал открытое тестирование своего блокчейна TONВчера, 22:03 - 217 3
Нардепы поддержали декриминализацию фиктивного предпринимательстваВчера, 17:14 - 1012 3
В Украине увеличилось автопроизводствоВчера, 10:14 - 714 3
В налоговой инспекции хотят внедрить новый метод контроля украинцевВчера, 11:01 - 9669 14
Межбанк: Нацбанк спасал валютуВчера, 18:20 - 7113
РРО на телефоны, девайсы: Рада приняла законопроект 1053-1 за основуВчера, 17:08 - 5133 6
В "Киевстаре" объяснили, почему против отключения "серых" телефонов по IMEIВчера, 11:29 - 3427 2
Межбанк: 25, ждать ли опятьВчера, 11:20 - 3285
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкарВчера, 15:10 - 103
FlixBus начинает тестировать водородные автобусыПозавчера, 12:10 - 545
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion08.09.2019, 01:01 - 3422
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 650
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 1233