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В Днепропетровской области снова взорвали банкомат

В Днепропетровской области снова взорвали банкомат

В селе Чумаки Днепропетровской области неизвестный взорвал банкомат.

Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Злоумышленник применил газовоздушную смесь, взрыв которой повредил банкомат, установленный в помещении местного продуктового магазина. Из банкомата неизвестный унес более 350 тысяч гривен.

После этого неизвестный скрылся с места совершения преступления.

По данному факту начато досудебное расследование.

Напомним, это уже далеко не первый случай подрыва банкомата, в частности на территории Днепропетровской области. В частности, в селе Орловщина Новомосковского района Днепропетровской области неизвестные взорвали банкомат в апреле.

В июне в результате подрыва банкомата злоумышленники завладели деньгами на сумму полмиллиона гривен.

По материалам УНН
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