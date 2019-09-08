Нацкомиссия снизила тариф Укрэнерго

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила на 10% тариф “Укрэнерго” на услуги по диспетчерскому управлению – до 8,04 грн/МВт-час. Новый тариф будет действовать с 1 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

«Мы поддерживаем решение регулятора по утверждению нового тарифа на диспетчеризацию. Он уменьшается по сравнению с действующим на сегодня и покрывает минимально необходимые расходы для выполнения функций Укрэнерго. В случае необходимости мы будем обращаться к Регулятору с соответствующими предложениями», – отметил заместитель Председателя Правления НЭК «Укрэнерго» Андрей Немировский.

НКРЭКУ утвердила новый тариф НЭК «Укрэнерго» на услуги по диспетчерскому управлению на уровне 8,04 грн/МВт∙ч. Это на 10% ниже предыдущего тарифа (8,9 грн/МВт∙ч), действовавшего в августе 2019 г. Новый тариф будет действовать с 1 октября 2019 г.

Чем объясняется снижение тарифа: