0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 71 0

Нацкомиссия снизила тариф Укрэнерго

Нацкомиссия снизила тариф Укрэнерго

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила на 10% тариф “Укрэнерго” на услуги по диспетчерскому управлению – до 8,04 грн/МВт-час. Новый тариф будет действовать с 1 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

«Мы поддерживаем решение регулятора по утверждению нового тарифа на диспетчеризацию. Он уменьшается по сравнению с действующим на сегодня и покрывает минимально необходимые расходы для выполнения функций Укрэнерго. В случае необходимости мы будем обращаться к Регулятору с соответствующими предложениями», – отметил заместитель Председателя Правления НЭК «Укрэнерго» Андрей Немировский.

НКРЭКУ утвердила новый тариф НЭК «Укрэнерго» на услуги по диспетчерскому управлению на уровне 8,04 грн/МВт∙ч. Это на 10% ниже предыдущего тарифа (8,9 грн/МВт∙ч), действовавшего в августе 2019 г. Новый тариф будет действовать с 1 октября 2019 г.

Чем объясняется снижение тарифа:

  • Пересмотр базы для его формирования.
  • Увеличен почти на 24% прогнозируемый объем передачи электроэнергии во II полугодии 2019 года.
  • Замена объемов произведенной электроэнергии (79 939 млн кВт∙ч) на объемы отпущенной (74 000 кВт∙ч) в соответствии с изменениями, внесенными в Кодекс системы передачи постановлением НКРЭКУ от 21.06.2019 №1120.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.