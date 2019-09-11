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В ближайшее десятилетие изменения климата обойдутся миру $1,8 трлн

В ближайшее десятилетие изменения климата обойдутся миру $1,8 трлн

Международному сообществу необходимо затратить $1,8 трлн в 2020-2030 годах для того, чтобы приспособиться к глобальным климатическим изменениям.

Об этом со ссылкой на доклад Глобальной комиссии по адаптации (GCA) сообщает The Standard.

“Мы последнее поколение, которое может изменить ход климатических изменений, и мы первое поколение, которому затем придется иметь дело с последствиями”, – цитирует издание слова бывшего генсека ООН и главы Глобальной комиссии Пан Ги Муна при представлении доклада в Пекине. Он призвал президента США Дональда Трампа вернуться в Парижское соглашение по климату.

В докладе говорится, что миру нужно “инвестировать в масштабную деятельность по адаптации к условиям, которых теперь избежать невозможно”.

В то же время, отмечается в докладе, предлагаемое инвестирование в ряд ключевых сфер позволит в несколько раз окупить затраты и принести прибыль в $7,1 трлн.

Доклад перечисляет эти сферы – системы раннего предупреждения, устойчивая к климатическим изменениям инфраструктура, развитие сельского хозяйства, улучшение доступа к источникам пресной воды и охрана мангровых лесов (вечнозеленых лесов на морских побережьях), которые могут служить защитой от штормовых приливов и являться источником биоразнообразия.

Однако, утверждают авторы, в случае бездействия к 2030 году изменения климата приведут к тому, что еще более 100 млн человек в развивающихся странах окажутся за чертой бедности.

В состав Глобальной комиссии по адаптации, в частности, входят главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева и основатель Microsoft Билл Гейтс.

По материалам Корреспондент.net
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