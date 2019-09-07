Газпрому запретили использовать газопровод OPAL на 100%

Суд Европейского Союза отменил решение Европейской комиссии от 28 октября 2016 года, которое давало Газпрому право использовать до 100% мощностей газопровода OPAL.

Об этом сообщается на сайте польского правительства.

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OPAL — cухопутный отвод газопровода «Северный поток», который проходит из России в Германию по дну Балтийского моря. С 2013 года Газпром мог использовать только 50% мощностей, OPAL и труба оставалась недозагруженной.

В Министерстве энергетики Польши подчеркнули, что это решение суда ЕС поможет положить конец монополии «Газпрома» в Европе.

В сообщении отмечается, что решение суда ЕС имеет большое значение для Украины.

«Из-за ограниченной возможности использования газопровода OPAL Газпрому придется сократить использование Северного потока, а это означает, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной», — говорится в сообщении.