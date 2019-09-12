В Украине выросли объемы капитальных инвестиций в строительство

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Объемы капитальных инвестиций в строительство продемонстрировали рост по сравнению с прошлым годом.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой статистики.
Так, в январе-июне 2019 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, индекс освоения капитальных инвестиций в сфере строительства жилых и нежилых зданий составил 102,9%. Всего же за данный период освоено более 20 млрд 286 млн грн.
В целом капитальные инвестиции в строительство жилых и нежилых зданий составляют 8,7% от общего объема капитальных инвестиций в период январь-июнь 2019 года.
Несмотря на то, что инвестирование в строительной отрасли постепенно растет (по итогам 2018 года объемы инвестирования выросли на 3% по сравнению с предыдущим годом), в структуре ВВП доля отрасли составляла всего 2%. В то же время специалисты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, председатель правления – президент АО “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.
“Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!» – считает Кушнир.
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