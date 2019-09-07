0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

УЗ выявила факты возможного хищения 15 миллионов

УЗ выявила факты возможного хищения 15 миллионов

Специалисты департамента экономической и информационной безопасности «Укрзализныци» обнаружили факты, которые указывают на возможную коррупционную схему при закупке услуг по ремонту дефектоскопного оборудования филиалом «Центр диагностики железнодорожной инфраструктуры».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также: Кравцов рассказал, сколько может длиться реструктуризация УЗ

“По данным служебной проверки, ряд действий должностных лиц нанес убытки Обществу на сумму около 15 млн грн. Проверкой установлено, что ожидаемая стоимость закупки услуг по ремонту определена на основании одного коммерческого предложения, без привлечения других субъектов хозяйствования. Следствием этого стало существенное завышение стоимости ремонта указанного оборудования”, – указывается в сообщении.

Кроме того, в тендерную документацию по капитальному ремонту дефектоскопного оборудования были внесены дискриминационные технические условия, которые привели к ограничению круга участников и к искусственному созданию условий для победы конкретной компании. Следствием таких действий стало не только завышение стоимости ремонта, но и нарушение требований действующего законодательства в части добросовестной конкуренции и недискриминации участников. Укрзализныця неоднократно заявляла о решимости борьбы с подобными нарушениями и надеется на не менее решительные действия правоохранительных органов в ходе расследования.

Финансирование на проведение вышеупомянутых работ по расчету ремонта 6 вагонов в 2018 году составило 96 480 тыс. грн с НДС, но фактически отремонтировано только 5 вагонов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.