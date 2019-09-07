УЗ выявила факты возможного хищения 15 миллионов

Специалисты департамента экономической и информационной безопасности «Укрзализныци» обнаружили факты, которые указывают на возможную коррупционную схему при закупке услуг по ремонту дефектоскопного оборудования филиалом «Центр диагностики железнодорожной инфраструктуры».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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“По данным служебной проверки, ряд действий должностных лиц нанес убытки Обществу на сумму около 15 млн грн. Проверкой установлено, что ожидаемая стоимость закупки услуг по ремонту определена на основании одного коммерческого предложения, без привлечения других субъектов хозяйствования. Следствием этого стало существенное завышение стоимости ремонта указанного оборудования”, – указывается в сообщении.

Кроме того, в тендерную документацию по капитальному ремонту дефектоскопного оборудования были внесены дискриминационные технические условия, которые привели к ограничению круга участников и к искусственному созданию условий для победы конкретной компании. Следствием таких действий стало не только завышение стоимости ремонта, но и нарушение требований действующего законодательства в части добросовестной конкуренции и недискриминации участников. Укрзализныця неоднократно заявляла о решимости борьбы с подобными нарушениями и надеется на не менее решительные действия правоохранительных органов в ходе расследования.

Финансирование на проведение вышеупомянутых работ по расчету ремонта 6 вагонов в 2018 году составило 96 480 тыс. грн с НДС, но фактически отремонтировано только 5 вагонов.