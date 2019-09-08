Американский экономист, лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля Роберт Шиллер считает, что вероятность рецессии в США в 2020 году составляет менее 50%.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Читайте также: Китай и США договорились возобновить переговоры

Шиллер отметил, что сейчас «люди не так уж беспокоятся о фондовом рынке».

«Их интересуют другие вопросы, такие как Дональд Трамп или Борис Джонсон», — сказал экономист.

Он отметил, что в США индекс потребительской уверенности остается высоким.

«Быстрого роста нет, но он все еще высокий, то есть люди не напуганы. Это значит, что многие просто не обращают внимания на свой портфель акций», — отметил Шиллер.

Разговоры о рецессии появились на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем.