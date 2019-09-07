На рынке криптовалют состоялась сделка на сумму более $1 млрд

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Бот Whale Alert, отслеживающий все крупные сделки на рынке криптовалют, сообщил в Twitter, что 94 500 биткойнов, что по нынешнему курсу составляет более $1 млрд, были переведены на неизвестный кошелек.
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Сумма, как отмечается, была отправлена туда с 15 различных кошельков. С одного было переведено 56% суммы, остальные средства поступили из других адресов.
После перевода этот кошелек занял четвертое место по объему суммы, которая на нем находится, и первое место, если не учитывать кошельки, связанные с криптовалютными биржами.
По мнению экспертов, этот перевод может быть попыткой любого крупного игрока рынка криптовалют перевести деньги из биткойнов, что при такой сумме может привести к хаосу на рынке.
Кроме того, некоторые эксперты считают, что эта транзакция может быть связана с криптовалютной платформой Bakkt, которая будет запущена уже в сентябре.
С причастностью к столь крупной транзакции институциональных инвесторов согласен и глава венчурного фонда Heisenberg Capital Макс Кайзер. Он считает, что сейчас крупные инвесторы закладывают основу для дальнейших действий на рынке. Однако не исключено и то, что это обычный перевод между кошельками
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