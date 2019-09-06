Межбанк: гривна пробила психологический порог

Понедельник оказался достаточно удачным днем для гривны на валютном рынке. Она укрепилась. И даже пробила психологический порог ниже 25 гривен с утренних 25,08/25,12 гривен до 24,95/24,975 гривен к концу дня.

В первые двадцать минут сессии спекулянты и экспортеры еще попытались разыграть сценарий “нехватки” валюты на межбанке и даже поставили начальные котировки 25,08/25,12 гривен за доллар (что было выше пятничного закрытия в 25,05/25,08). Но покупатели “не повелись” на эти уловки продавцов, и уже после 10:30 доллар начал дешеветь.

К 11 часам котировки достигли отметки в 25,04/25,065 гривен за доллар, а к 12 часам – курс опустился до 25,03/25,05 и продержался на этом уровне уже почти до завершения активной части сессии (т.е. до 14 часов).

Продавали валюту все – и нерезиденты перед завтрашним аукционом Минфина по продаже ОВГЗ, и крупные экспортеры. Причем на первом этапе застрельщиками проседания курса стали иностранцы, а экспортеры еще пытались удерживать свои ценники выше порога в 25,05 гривен.

Но уже к полудню, на опасениях дальнейшего падения котировок – местные продавцы валюты все больше “заливали” рынок предложением, что и подготовило почву для дальнейшего падения курса ниже психологического порога в 25 гривен после обеда.

По информации участников рынка – курс просел бы ниже 25 гривен еще быстрее, но на межбанке периодически появлялся регулятор и в “тихом” режиме через Matching выкупал излишек доллара в ЗВР. Именно этими покупками Нацбанка казначеи и объясняли “зависание” курса в пределах коридора 25,03-25,05 в середине дня.

После обеда, когда основные операции уже были закрыты – на единичных сделках – спекулянты сыграли “на понижение” и придавили доллар сначала до 25,005/25,03 к 14:00, а затем до 24,915/24,94 к 15 часам.

После этого прошла легкая коррекция (несколько запоздавших покупателей решили подкупить доллар “по дешевке”) и своими сделками подтянули котировки до 24,94/24,965 к 16:00 и до 24,95/24,975 гривен за доллар к концу сессии.

Главные события 9 сентября на межбанке:

1) После некоторой “начальной борьбы” за курс – новое проседание доллара с утренних 25,08/25,12 гривен до 24,95/24,975 к концу сессии.

2) Нацбанк не выходил на торги в публичном формате, но выкупал ситуативный избыток доллара на межбанке через Matching;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,0363 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 10 сентября установлен на уровне 25,0265.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,91 / 24,94

евро – 27,49 / 27,51

российский рубль – 0,3785 / 0,3793

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1055 / 1,1057

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