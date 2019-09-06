Межбанк: гривна пробила психологический порог

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Понедельник оказался достаточно удачным днем для гривны на валютном рынке. Она укрепилась. И даже пробила психологический порог ниже 25 гривен с утренних 25,08/25,12 гривен до 24,95/24,975 гривен к концу дня.
В первые двадцать минут сессии спекулянты и экспортеры еще попытались разыграть сценарий “нехватки” валюты на межбанке и даже поставили начальные котировки 25,08/25,12 гривен за доллар (что было выше пятничного закрытия в 25,05/25,08). Но покупатели “не повелись” на эти уловки продавцов, и уже после 10:30 доллар начал дешеветь.
К 11 часам котировки достигли отметки в 25,04/25,065 гривен за доллар, а к 12 часам – курс опустился до 25,03/25,05 и продержался на этом уровне уже почти до завершения активной части сессии (т.е. до 14 часов).
Продавали валюту все – и нерезиденты перед завтрашним аукционом Минфина по продаже ОВГЗ, и крупные экспортеры. Причем на первом этапе застрельщиками проседания курса стали иностранцы, а экспортеры еще пытались удерживать свои ценники выше порога в 25,05 гривен.
Но уже к полудню, на опасениях дальнейшего падения котировок – местные продавцы валюты все больше “заливали” рынок предложением, что и подготовило почву для дальнейшего падения курса ниже психологического порога в 25 гривен после обеда.
По информации участников рынка – курс просел бы ниже 25 гривен еще быстрее, но на межбанке периодически появлялся регулятор и в “тихом” режиме через Matching выкупал излишек доллара в ЗВР. Именно этими покупками Нацбанка казначеи и объясняли “зависание” курса в пределах коридора 25,03-25,05 в середине дня.
После обеда, когда основные операции уже были закрыты – на единичных сделках – спекулянты сыграли “на понижение” и придавили доллар сначала до 25,005/25,03 к 14:00, а затем до 24,915/24,94 к 15 часам.
После этого прошла легкая коррекция (несколько запоздавших покупателей решили подкупить доллар “по дешевке”) и своими сделками подтянули котировки до 24,94/24,965 к 16:00 и до 24,95/24,975 гривен за доллар к концу сессии.
Главные события 9 сентября на межбанке:
1) После некоторой “начальной борьбы” за курс – новое проседание доллара с утренних 25,08/25,12 гривен до 24,95/24,975 к концу сессии.
2) Нацбанк не выходил на торги в публичном формате, но выкупал ситуативный избыток доллара на межбанке через Matching;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,0363 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 10 сентября установлен на уровне 25,0265.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,91 / 24,94
евро – 27,49 / 27,51
российский рубль – 0,3785 / 0,3793
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1055 / 1,1057
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 7183 10
Польше не хватает рабочих рукВчера, 10:30 - 17958 9
Электромобилям разрешат ездить по полосам для общественного транспортаВчера, 04:00 - 1845 7
Кто получит надбавку при перерасчете пенсийВчера, 17:00 - 55994 3
Стало известно, в каком случае отменят военный сбор3 ч. назад - 1146 2
Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей - ПФ10 ч. назад - 15523 1
Водителей предупредили о новом виде мошенничества патрульных6 ч. назад - 11301 2
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 7183 10
На что украинцы тратят больше всего денегВчера, 21:01 - 3311
Skoda представила новый кроссовер во Франкфурте (фото)14 ч. назад - 3295
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы6 ч. назад - 140
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionВчера, 01:01 - 2768
Новые Apple Watch будут отслеживать качество снаПозавчера, 15:10 - 531
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 881
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 743