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Xiaomi выпустит самую быструю зарядку Mi Charge Turbo

Xiaomi выпустит самую быструю зарядку Mi Charge Turbo

Компания Xiaomi представила первое зарядное устройство, которое использует новую технологию беспроводной зарядки Mi Charge Turbo мощностью 30 Вт.

По словам производителя, это самое быстрое беспроводное зарядное устройство на рынке.

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Зарядка использует архитектуру 4:1, что позволяет повысить мощность до 30 Вт. Такая схема позволяет меньше терять энергии впустую по сравнению с 20-ваттной зарядкой текущего флагманского смартфона Mi 9 с архитектурой 2:1.

Такая зарядка сможет без проводов зарядить аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч до 50% за 25 минут и за 69 минут — полностью.

Устройство выполнено в вертикальном форм-факторе, предусмотрен вентилятор для дополнительного охлаждения.

Как отметила компания, поддержка такой технологии появится в новом смартфоне Xiaomi 9 Pro 5G, чей анонс ещё только ожидается.

Также сообщается, что Xiaomi уже тестирует 40-ваттную версию технологии.

По материалам bigmir.net
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