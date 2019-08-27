Xiaomi представила свой первый смартфон с 64-Мп камерой

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Китайская компания Xiaomi в ходе презентации в Китае представила два новых смартфона под брендом Redmi, которые получили название Note 8 и Note 8 Pro.
Об этом сообщает Android Central.
Читайте также: Стали известны характеристики смартфона Xiaomi Mi MIX 4
«Линейка Redmi Note продолжает оставаться бестселлером для Xiaomi: Redmi Note 7 и Note 7 Pro достигли цифры в 20 млн проданных телефонов всего за 6 месяцев. На пресс-конференции в Пекине производитель продемонстрировал новые устройства линейки: Redmi Note 8 и Note 8 Pro», – отмечает портал.
Note 8 Pro стал первым смартфоном Xiaomi, оснащенным 64-мегапиксельной камерой. Рядом с 64Мп модулем расположены три дополнительных: широкоугольный объектив на 8Мп с углом обзора 120 градусов, макрообъектив на 2Мп и еще один сенсор на 2Мп для портретной съемки.
Redmi Note 8 Pro доступен в конфигурациях 6 ГБ / 64 ГБ, 6 ГБ / 128 ГБ, а также 8 ГБ / 128 ГБ, устройство имеет слот MicroSD, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, NFC и разъем 3,5 мм, работает на системе MediaTek Helio G90T. Новинка получила аккумулятор емкостью 4500 мАч.
Вторая новинка Redmi под названием Note 8 работает на процессоре SnapDragon 665, и оснащена основной камерой на 48 Мп. Дизайн устройства аналогичный Note 8 Pro, новый смартфон Redmi доступен в версиях с объемом памяти на 4 ГБ / 64 ГБ, 6 ГБ / 64 ГБ и 6 ГБ / 128 ГБ.
Оба устройства оснащены сканером отпечатков пальцев для аутентификации, работают на Android 9.0 Pie и доступны в трех цветах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Все украинские атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 годаВчера, 07:25 - 5257 2
Украинцам дали прогноз курса доллара на осеньВчера, 13:03 - 75350 2
Назвали цену новой Skoda Scala для УкраиныВчера, 05:22 - 4138 2
Руководители в госсекторе зарабатывают вдвое меньше, чем в бизнесе - исследование (инфографика)Вчера, 14:02 - 469 2
Какие новые авто больше всего ищут в УкраинеВчера, 19:03 - 1826 1
Украинцам дали прогноз курса доллара на осеньВчера, 13:03 - 75350 2
Военнослужащим засчитают периоды службы в страховой стажВчера, 11:02 - 23050 1
Назвали топ-5 идей для дополнительного заработкаВчера, 09:02 - 11509
Все украинские атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 годаВчера, 07:25 - 5257 2
Как в ID-карте изменить место жительстваВчера, 06:26 - 5014 1
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 39859 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 821 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 791
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1846
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 822