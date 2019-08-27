Xiaomi представила свой первый смартфон с 64-Мп камерой

Китайская компания Xiaomi в ходе презентации в Китае представила два новых смартфона под брендом Redmi, которые получили название Note 8 и Note 8 Pro.

Об этом сообщает Android Central.

Читайте также: Стали известны характеристики смартфона Xiaomi Mi MIX 4

«Линейка Redmi Note продолжает оставаться бестселлером для Xiaomi: Redmi Note 7 и Note 7 Pro достигли цифры в 20 млн проданных телефонов всего за 6 месяцев. На пресс-конференции в Пекине производитель продемонстрировал новые устройства линейки: Redmi Note 8 и Note 8 Pro», – отмечает портал.

Note 8 Pro стал первым смартфоном Xiaomi, оснащенным 64-мегапиксельной камерой. Рядом с 64Мп модулем расположены три дополнительных: широкоугольный объектив на 8Мп с углом обзора 120 градусов, макрообъектив на 2Мп и еще один сенсор на 2Мп для портретной съемки.

Redmi Note 8 Pro доступен в конфигурациях 6 ГБ / 64 ГБ, 6 ГБ / 128 ГБ, а также 8 ГБ / 128 ГБ, устройство имеет слот MicroSD, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, NFC и разъем 3,5 мм, работает на системе MediaTek Helio G90T. Новинка получила аккумулятор емкостью 4500 мАч.

Вторая новинка Redmi под названием Note 8 работает на процессоре SnapDragon 665, и оснащена основной камерой на 48 Мп. Дизайн устройства аналогичный Note 8 Pro, новый смартфон Redmi доступен в версиях с объемом памяти на 4 ГБ / 64 ГБ, 6 ГБ / 64 ГБ и 6 ГБ / 128 ГБ.

Оба устройства оснащены сканером отпечатков пальцев для аутентификации, работают на Android 9.0 Pie и доступны в трех цветах.