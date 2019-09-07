Названа стоимость установки автоматов пополнения Kyiv Smart Card

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Киевская городская госадминистрация 15 июля по результатам тендера заказала ООО «МКМ Сервис Лтд» монтаж автоматов пополнения ресурса средств оплаты проезда за 10,80 млн грн.
Об этом сообщается в системе ProZorro.
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До 26 декабря 2019 года должны смонтировать 600 автоматов пополнения ресурса средств оплаты проезда. Услуга обойдется в 18 тыс. грн за один автомат любого вида.
Процесс монтажа одного автомата может длиться 15 рабочих дней, не считая неограниченного времени на согласование заказчиком предпроектного решения и передачу автомата в монтаж.
Сейчас на некоторых станциях уже несколько дней стоят автоматы Киев Смарт Сити в упаковке.
Цена нынешней сделки на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 10,92 млн грн.
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