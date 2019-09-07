Названа стоимость установки автоматов пополнения Kyiv Smart Card

Киевская городская госадминистрация 15 июля по результатам тендера заказала ООО «МКМ Сервис Лтд» монтаж автоматов пополнения ресурса средств оплаты проезда за 10,80 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

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До 26 декабря 2019 года должны смонтировать 600 автоматов пополнения ресурса средств оплаты проезда. Услуга обойдется в 18 тыс. грн за один автомат любого вида.

Процесс монтажа одного автомата может длиться 15 рабочих дней, не считая неограниченного времени на согласование заказчиком предпроектного решения и передачу автомата в монтаж.

Сейчас на некоторых станциях уже несколько дней стоят автоматы Киев Смарт Сити в упаковке.

Цена нынешней сделки на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 10,92 млн грн.