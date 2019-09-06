Украинцам нужно вкладываться в ценные бумаги - эксперт

Украина имеет десятикратный потенциал роста по инвестированию в ценные бумаги.

Такое мнение высказал эксперт, CEO Freedom Holding Corp (USA) Тимур Турлов в интервью для Дело.

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“Украинцы с опаской относятся к ценным бумагам, поскольку в стране практически нет добросовестных розничных игроков, которые пропагандируют здоровое инвестирование как в Европе или Америке. Для начала нужно развивать финансовую грамотность в обществе – объяснить, как устроены финансовые институты, как осуществляется покупка и продажа ценных бумаг, выплата доходов и т.д”, – считает Турлов.

По его мнению, самый интересный инструмент, который сейчас есть на украинском рынке, – это облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Инвестор может заработать 15% годовых в гривне и при этом, не будет платить 18% подоходного налога. Это позволяет ОВГЗ достаточно эффективно конкурировать с банковскими продуктами.

Кроме того, вовлечение населения на рынок ценных бумаг через покупку ОВГЗ – это фундамент для дальнейшего развития экономики.

“Вначале нужно простроить рынок государственного долга, потом рынок акций крупных компаний, затем работать с надликвидностью, дополнительными размещениями, появлением инвестиционных фондов”, – объясняет эксперт.

Наиболее привлекательными и надежными являются банки с государственным участием либо банки с иностранным капиталом, считает Турлов.